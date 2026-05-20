NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Cirrus Logic eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cirrus Logic-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 33,31 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hätte, hätte er nun 300,210 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 48 375,86 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Anteils am 19.05.2026 auf 161,14 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 383,76 Prozent gesteigert.

Alle Cirrus Logic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at