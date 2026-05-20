Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Cirrus Logic-Investition im Blick
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cirrus Logic-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 33,31 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hätte, hätte er nun 300,210 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 48 375,86 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Anteils am 19.05.2026 auf 161,14 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 383,76 Prozent gesteigert.
Alle Cirrus Logic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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