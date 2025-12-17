NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cirrus Logic eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Cirrus Logic-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cirrus Logic-Anteile bei 76,81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 130,191 Cirrus Logic-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie auf 121,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 770,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,70 Prozent erhöht.

Der Cirrus Logic-Wert an der Börse wurde auf 6,25 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

