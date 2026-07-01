Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Lukrative Cirrus Logic-Anlage?
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cirrus Logic von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Cirrus Logic-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 81,01 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cirrus Logic-Papier investiert hätte, hätte er nun 123,442 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 148,53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 18 334,77 USD wert. Das entspricht einem Plus von 83,35 Prozent.
Cirrus Logic war somit zuletzt am Markt 7,38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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