Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Frühe Anlage
|
14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Cirrus Logic-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cirrus Logic-Aktie an diesem Tag 120,98 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hat, hat nun 82,658 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 107,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 926,27 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 10,74 Prozent.
Cirrus Logic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,29 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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