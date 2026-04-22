NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die City-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden City-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das City-Papier an diesem Tag 48,85 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die City-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,047 City-Aktien. Die gehaltenen City-Papiere wären am 21.04.2026 256,56 USD wert, da der Schlussstand 125,33 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 156,56 Prozent.

City wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,81 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at