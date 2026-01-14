City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Profitable City-Investition?
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem City-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 93,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die City-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,653 City-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.01.2026 auf 122,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 300,31 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30,03 Prozent.
Der City-Wert an der Börse wurde auf 1,75 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!