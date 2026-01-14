NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in City-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem City-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 93,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die City-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,653 City-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.01.2026 auf 122,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 300,31 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30,03 Prozent.

Der City-Wert an der Börse wurde auf 1,75 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

