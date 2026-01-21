NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren City-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem City-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die City-Aktie an diesem Tag 70,77 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die City-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 141,303 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (121,76 USD), wäre das Investment nun 17 205,03 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 72,05 Prozent.

City wurde am Markt mit 1,78 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at