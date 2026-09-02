City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Performance im Blick
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 02.09.2021 wurde das City-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 77,15 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die City-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,962 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 142,24 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 843,68 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 84,37 Prozent vermehrt.
Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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