NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen City-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 02.09.2021 wurde das City-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 77,15 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die City-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,962 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 142,24 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 843,68 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 84,37 Prozent vermehrt.

Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at