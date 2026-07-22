NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen City-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit City-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 128,77 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die City-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,766 City-Aktien. Die gehaltenen City-Anteile wären am 21.07.2026 1 048,30 USD wert, da der Schlussstand 134,99 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 4,83 Prozent.

Zuletzt verbuchte City einen Börsenwert von 1,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at