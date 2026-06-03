NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die City-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das City-Papier letztlich bei 93,07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die City-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,074 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134,71 USD, da sich der Wert eines City-Papiers am 02.06.2026 auf 125,37 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,71 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von City betrug jüngst 1,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at