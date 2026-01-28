City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Lohnende City-Investition?
|
28.01.2026 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine City-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die City-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 43,09 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die City-Aktie investiert hat, hat nun 2,321 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des City-Papiers auf 120,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 280,00 USD wert. Mit einer Performance von +180,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
City erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!