NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine City-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen City-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die City-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 43,09 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die City-Aktie investiert hat, hat nun 2,321 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des City-Papiers auf 120,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 280,00 USD wert. Mit einer Performance von +180,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

City erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at