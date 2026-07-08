City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Langfristige Anlage
|
08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine City-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die City-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 72,88 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die City-Aktie investiert hat, hat nun 137,212 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 132,78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 18 218,99 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 82,19 Prozent gesteigert.
City wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,90 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!