NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in City von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in City-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden City-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die City-Aktie an diesem Tag bei 46,67 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die City-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 214,270 City-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 454,47 USD, da sich der Wert eines City-Anteils am 16.06.2026 auf 128,13 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 174,54 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von City belief sich zuletzt auf 1,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at