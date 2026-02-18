City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|City-Anlage im Blick
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in City von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die City-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das City-Papier an diesem Tag bei 73,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die City-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,361 Anteilen. Die gehaltenen City-Anteile wären am 17.02.2026 172,22 USD wert, da der Schlussstand 126,51 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 72,22 Prozent vermehrt.
Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
