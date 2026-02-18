NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in City von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die City-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die City-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das City-Papier an diesem Tag bei 73,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die City-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,361 Anteilen. Die gehaltenen City-Anteile wären am 17.02.2026 172,22 USD wert, da der Schlussstand 126,51 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 72,22 Prozent vermehrt.

Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at