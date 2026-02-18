City Aktie

City für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923222 / ISIN: US1778351056

<
City-Anlage im Blick 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in City von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die City-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die City-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das City-Papier an diesem Tag bei 73,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die City-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,361 Anteilen. Die gehaltenen City-Anteile wären am 17.02.2026 172,22 USD wert, da der Schlussstand 126,51 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 72,22 Prozent vermehrt.

Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu City Holding Co.

Analysen zu City Holding Co.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

City Holding Co. 124,50 -0,22% City Holding Co.

