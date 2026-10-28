City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Lohnende City-Investition?
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28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in City von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das City-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die City-Aktie bei 79,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,264 City-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der City-Aktie auf 141,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 179,03 USD wert. Damit wäre die Investition um 79,03 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für City eine Börsenbewertung in Höhe von 1,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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