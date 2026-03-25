NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel hätte eine Investition in City von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in City-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die City-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren City-Anteile 46,39 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die City-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 215,564 Anteilen. Die gehaltenen City-Aktien wären am 24.03.2026 25 652,08 USD wert, da der Schlussstand 119,00 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 156,52 Prozent angezogen.

City markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at