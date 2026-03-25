City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|City-Performance im Blick
|
25.03.2026 16:04:13
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel hätte eine Investition in City von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die City-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren City-Anteile 46,39 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die City-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 215,564 Anteilen. Die gehaltenen City-Aktien wären am 24.03.2026 25 652,08 USD wert, da der Schlussstand 119,00 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 156,52 Prozent angezogen.
City markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!