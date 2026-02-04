City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|City-Performance im Blick
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel hätte eine Investition in City von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden City-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 119,14 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,393 City-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 125,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 053,63 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,36 Prozent.
Der Marktwert von City betrug jüngst 1,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu City Holding Co.
Analysen zu City Holding Co.
Aktien in diesem Artikel
|City Holding Co.
|127,43
|0,28%
