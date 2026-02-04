NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel hätte eine Investition in City von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die City-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden City-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 119,14 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,393 City-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 125,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 053,63 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,36 Prozent.

Der Marktwert von City betrug jüngst 1,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at