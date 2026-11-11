NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel hätte eine Investition in City von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in City eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die City-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 122,41 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 81,693 City-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 142,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 648,56 USD wert. Mit einer Performance von +16,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

City markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at