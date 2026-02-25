City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Lohnende City-Investition?
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel hätten Anleger an einem City-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der City-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die City-Aktie an diesem Tag 44,11 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die City-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22,671 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.02.2026 auf 121,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 749,72 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 174,97 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von City belief sich jüngst auf 1,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
