Lohnende City-Investition? 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel hätten Anleger an einem City-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in City-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der City-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die City-Aktie an diesem Tag 44,11 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die City-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22,671 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.02.2026 auf 121,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 749,72 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 174,97 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von City belief sich jüngst auf 1,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

City Holding Co. 122,14 0,70% City Holding Co.

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

