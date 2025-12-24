NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel hätten Anleger an einem City-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die City-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der City-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das City-Papier an diesem Tag 69,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das City-Papier investiert hätte, befänden sich nun 143,843 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 858,17 USD, da sich der Wert eines City-Anteils am 23.12.2025 auf 124,15 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 78,58 Prozent vermehrt.

Insgesamt war City zuletzt 1,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at