City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Performance unter der Lupe
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in City von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der City-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die City-Aktie bei 51,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 19,516 City-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des City-Papiers auf 142,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 789,81 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 178,98 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte City einen Börsenwert von 2,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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