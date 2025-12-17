NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in City von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in City-Aktien gewesen.

Am 17.12.2022 wurden City-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 91,69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,906 City-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 371,14 USD, da sich der Wert einer City-Aktie am 16.12.2025 auf 125,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,11 Prozent angewachsen.

City wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,82 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at