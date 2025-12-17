City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Performance im Blick
|
17.12.2025 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in City von vor 3 Jahren verdient
Am 17.12.2022 wurden City-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 91,69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,906 City-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 371,14 USD, da sich der Wert einer City-Aktie am 16.12.2025 auf 125,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,11 Prozent angewachsen.
City wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,82 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!