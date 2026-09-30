NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in City von vor 5 Jahren verdient

City-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 77,91 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 128,353 City-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 954,05 USD, da sich der Wert eines City-Anteils am 29.09.2026 auf 139,88 USD belief. Damit wäre die Investition 79,54 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von City betrug jüngst 1,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at