Cogent Communications Holdings Aktie

Cogent Communications Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

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Cogent Communications-Investition 10.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cogent Communications-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Cogent Communications eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 10.06.2023 wurde das Cogent Communications-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 62,78 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Cogent Communications-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 159,286 Cogent Communications-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 518,32 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 74,82 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cogent Communications eine Marktkapitalisierung von 840,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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