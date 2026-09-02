NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cogent Communications-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cogent Communications-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Cogent Communications-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 71,31 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 140,233 Cogent Communications-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 263,50 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 01.09.2026 auf 9,01 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 87,37 Prozent verkleinert.

Der Cogent Communications-Wert an der Börse wurde auf 489,70 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at