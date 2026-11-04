Cogent Communications Holdings Aktie

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WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

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Lukrative Cogent Communications-Anlage? 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cogent Communications-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Cogent Communications-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cogent Communications-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Cogent Communications-Papier an diesem Tag 77,33 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 129,316 Cogent Communications-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (5,91 USD), wäre die Investition nun 764,26 USD wert. Das entspricht einem Minus von 92,36 Prozent.

Insgesamt war Cogent Communications zuletzt 310,08 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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