Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Lukrative Cogent Communications-Anlage?
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cogent Communications-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die Cogent Communications-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,81 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cogent Communications-Aktie investiert, befänden sich nun 50,480 Cogent Communications-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 160,27 USD, da sich der Wert eines Cogent Communications-Anteils am 17.11.2026 auf 3,18 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 160,27 USD, was einer negativen Performance von 83,97 Prozent entspricht.
Cogent Communications wurde am Markt mit 191,03 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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