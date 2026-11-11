NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Cogent Communications-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 11.11.2016 wurde die Cogent Communications-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 39,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,516 Cogent Communications-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10,94 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 89,06 Prozent vermindert.

Cogent Communications erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 226,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at