Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Lukrativer Cogent Communications-Einstieg?
|
24.12.2025 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 3 Jahren bedeutet
Die Cogent Communications-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 57,23 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,747 Cogent Communications-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (21,90 USD), wäre die Investition nun 38,26 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 61,74 Prozent vermindert.
Cogent Communications war somit zuletzt am Markt 1,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
