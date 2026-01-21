Cogent Communications Holdings Aktie

WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

Profitable Cogent Communications-Investition? 21.01.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cogent Communications-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cogent Communications-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 67,66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,478 Cogent Communications-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.01.2026 auf 23,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34,17 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 34,17 USD, was einer negativen Performance von 65,83 Prozent entspricht.

Am Markt war Cogent Communications jüngst 1,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

