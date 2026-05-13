NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Cogent Communications-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Cogent Communications-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 64,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,608 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 251,44 USD wert. Mit einer Performance von -74,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Cogent Communications belief sich zuletzt auf 820,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at