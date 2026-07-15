NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 5 Jahren bedeutet

Am 15.07.2021 wurde das Cogent Communications-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 77,37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,925 Cogent Communications-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,25 USD gerechnet, wäre die Investition nun 158,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84,17 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Cogent Communications belief sich zuletzt auf 647,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at