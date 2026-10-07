Cogent Communications Holdings Aktie

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WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

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Cogent Communications-Investmentbeispiel 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Cogent Communications-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Cogent Communications-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 73,39 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cogent Communications-Aktie investiert, befänden sich nun 13,626 Cogent Communications-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cogent Communications-Aktie auf 9,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,86 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 87,31 Prozent verringert.

Cogent Communications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 453,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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