Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Cogent Communications-Anlage
|
05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cogent Communications-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Cogent Communications-Aktie letztlich bei 58,95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,964 Cogent Communications-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 225,61 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 04.08.2026 auf 13,30 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -77,44 Prozent.
Am Markt war Cogent Communications jüngst 662,59 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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