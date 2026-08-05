Cogent Communications Holdings Aktie

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WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

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Cogent Communications-Anlage 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Cogent Communications-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cogent Communications-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Cogent Communications-Aktie letztlich bei 58,95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,964 Cogent Communications-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 225,61 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 04.08.2026 auf 13,30 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -77,44 Prozent.

Am Markt war Cogent Communications jüngst 662,59 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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