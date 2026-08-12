Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Cogent Communications-Anlage im Blick
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12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cogent Communications von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cogent Communications-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Cogent Communications-Aktie bei 72,60 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Cogent Communications-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 137,741 Cogent Communications-Aktien. Die gehaltenen Cogent Communications-Anteile wären am 11.08.2026 1 490,36 USD wert, da der Schlussstand 10,82 USD betrug. Mit einer Performance von -85,10 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Cogent Communications einen Börsenwert von 528,25 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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