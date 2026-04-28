Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|Cognex-Performance im Blick
|
28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cognex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cognex-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Cognex-Papiers betrug an diesem Tag 47,69 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Cognex-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,097 Cognex-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115,52 USD, da sich der Wert eines Cognex-Papiers am 27.04.2026 auf 55,09 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 115,52 USD, was einer positiven Performance von 15,52 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Cognex belief sich zuletzt auf 9,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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