Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|Cognex-Investment im Blick
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cognex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Cognex-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Cognex-Papier bei 43,77 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 228,467 Cognex-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cognex-Anteile wären am 14.09.2026 13 685,17 USD wert, da der Schlussstand 59,90 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 36,85 Prozent.
Der Börsenwert von Cognex belief sich jüngst auf 10,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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