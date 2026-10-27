Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|Cognex-Investition im Blick
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27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cognex-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Cognex-Aktie bei 25,57 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Cognex-Aktie investierten, hätten nun 391,083 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Cognex-Aktien wären am 26.10.2026 21 755,96 USD wert, da der Schlussstand 55,63 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 117,56 Prozent.
Am Markt war Cognex jüngst 9,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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