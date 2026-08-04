NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Cognex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Cognex-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24,40 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 409,920 Cognex-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.08.2026 27 645,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67,44 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +176,45 Prozent.

Cognex war somit zuletzt am Markt 10,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at