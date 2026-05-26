NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cognex eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cognex-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Cognex-Papier bei 54,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Cognex-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,242 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 205,58 USD, da sich der Wert eines Cognex-Anteils am 22.05.2026 auf 66,09 USD belief. Damit wäre die Investition 20,56 Prozent mehr wert.

Cognex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at