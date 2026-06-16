NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cognex-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cognex-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Cognex-Aktie an diesem Tag bei 30,54 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cognex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,744 Cognex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 157,83 USD, da sich der Wert einer Cognex-Aktie am 15.06.2026 auf 65,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 115,78 Prozent erhöht.

Am Markt war Cognex jüngst 10,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at