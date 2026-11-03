NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cognex von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Cognex-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Cognex-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Cognex-Anteile bei 41,70 USD. Bei einem Cognex-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,398 Cognex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,28 USD, da sich der Wert einer Cognex-Aktie am 02.11.2026 auf 56,41 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,28 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Cognex eine Börsenbewertung in Höhe von 9,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at