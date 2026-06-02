NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognex von vor 5 Jahren gekostet

Am 02.06.2021 wurde die Cognex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 78,98 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cognex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 126,614 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 184,35 USD, da sich der Wert einer Cognex-Aktie am 01.06.2026 auf 64,64 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 18,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cognex bezifferte sich zuletzt auf 10,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at