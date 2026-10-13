Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|Lohnende Cognex-Anlage?
|
13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognex-Investment von vor 3 Jahren verdient
Cognex-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,26 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Cognex-Aktie investierten, hätten nun 2,614 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 161,58 USD, da sich der Wert einer Cognex-Aktie am 12.10.2026 auf 61,82 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +61,58 Prozent.
Der Marktwert von Cognex betrug jüngst 10,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cognex Corp.
|
13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognex-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite in Rot (finanzen.at)
|
07.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognex-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
29.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognex von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Cognex Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cognex Corp.
|53,58
|-3,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.