Cognex Aktie

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WKN: 878090 / ISIN: US1924221039

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Lohnende Cognex-Anlage? 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognex-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Cognex-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Cognex-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,26 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Cognex-Aktie investierten, hätten nun 2,614 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 161,58 USD, da sich der Wert einer Cognex-Aktie am 12.10.2026 auf 61,82 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +61,58 Prozent.

Der Marktwert von Cognex betrug jüngst 10,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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