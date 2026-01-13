Cognex Aktie

WKN: 878090 / ISIN: US1924221039

Rentabler Cognex-Einstieg? 13.01.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognex-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cognex-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Cognex-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Cognex-Anteile bei 84,15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,188 Cognex-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 46,86 USD, da sich der Wert eines Cognex-Papiers am 12.01.2026 auf 39,43 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 53,14 Prozent.

Der Marktwert von Cognex betrug jüngst 6,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

