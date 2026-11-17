Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Cognex-Aktie gebracht.

Das Cognex-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 81,42 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Cognex-Aktie investierten, hätten nun 122,820 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 5 919,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,20 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 40,80 Prozent.

Der Börsenwert von Cognex belief sich zuletzt auf 8,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at