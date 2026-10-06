Cognex Aktie

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WKN: 878090 / ISIN: US1924221039

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Profitable Cognex-Investition? 06.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognex-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cognex-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cognex-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,87 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Cognex-Aktie investiert hat, hat nun 213,356 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 64,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 733,73 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,34 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Cognex belief sich zuletzt auf 10,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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