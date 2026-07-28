Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|Cognex-Anlage im Blick
|
28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cognex von vor 5 Jahren eingebracht
Am 28.07.2021 wurde das Cognex-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Cognex-Papier an diesem Tag bei 86,29 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cognex-Aktie investiert, befänden sich nun 11,589 Cognex-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cognex-Papiers auf 61,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 710,28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -28,97 Prozent.
Cognex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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