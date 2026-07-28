NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cognex von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cognex-Aktien gewesen.

Am 28.07.2021 wurde das Cognex-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Cognex-Papier an diesem Tag bei 86,29 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cognex-Aktie investiert, befänden sich nun 11,589 Cognex-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cognex-Papiers auf 61,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 710,28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -28,97 Prozent.

Cognex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at