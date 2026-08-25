Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|Investmentbeispiel
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25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cognex von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Cognex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cognex-Aktie an diesem Tag 87,72 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 113,999 Cognex-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cognex-Aktie auf 58,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 673,51 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 33,26 Prozent eingebüßt.
Der Cognex-Wert an der Börse wurde auf 10,20 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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