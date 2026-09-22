Cognex Aktie

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WKN: 878090 / ISIN: US1924221039

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Rentable Cognex-Investition? 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cognex von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Cognex-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 22.09.2021 wurden Cognex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 87,25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,146 Cognex-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71,05 USD, da sich der Wert eines Cognex-Papiers am 21.09.2026 auf 61,99 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 28,95 Prozent.

Alle Cognex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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